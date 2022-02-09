Kırklareli'de grip olduğunu düşünenlere Kovid-19 testi yaptırmaları önerisi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İsmail Yalçın Kaya, soğuk algınlığı geçirdiğini düşünen kişilerin aslında Kovid-19'a yakalandığını belirterek, test yaptırmanın önemine dikkati çekti.

Kaya, verilere göre vaka yoğunluğunun en fazla vakanın görüldüğü Kırklareli'de kurallara yeterince uyulmadığını söyledi.

Kapalı ortamlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Kaya, kurallara özellikle gençlerin uymadığını gözlemlediğine işaret etti.

Virüsün genç, yaşlı ayırmadığını vurgulayan Kaya, "Gençler maske takmıyor, sosyal mesafe kurallarına uymuyorlar. Sosyal ortamda daha fazla buluyorlar. Sürekli yeni vakalar geliyor. İnsanlar dikkat etmedikçe vakalarda artacak." dedi.

-"Lütfen bu virüsü ciddiye alalım"

Hasta olup, "Ben soğuk algınlığı geçiriyorum", "Gribim" denilerek vatandaşların test yaptırmadan dışarıda gezdiklerine ve bu nedenle hastalığın hızla yayıldığına dikkat çeken Kaya, en ufak belirti de test yaptırılması gerekliliğinin önemini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Soğuk algınlığı geçirdiğini düşünerek sosyal yaşamına devam edenlerden pek çoğu aslında Kovid-19 geçiriyor bunu bilmedikleri içinde gezinerek salgının yayılmasına sebep oluyorlar. Mümkün olduğu kadar temaslı ve pozitif hastaları evlerinden çıkmamalıdır. Lütfen bu virüsü ciddiye alalım. Artık yoğun ve kalabalık ortamdan uzak duralım. Sosyal aktivitelerden bir süre daha uzak duralım. Mesafe, maske, hijyene dikkat edelim. Vakalar maske takılmamaktan kaynaklı. İnsanlar artık Kovid-19'u önemsemiyorlar ve önemsemedikleri içinde vakalar artıyor."

"Aşı çok önemli"

Kaya, herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı çok önemli" dedi.

Aşı olmayanlarda hastaneye yatışların görüldüğünü dile getiren Kaya, kentte aşılı olup yoğun bakımda yatan hastanın bulunmadığını kaydetti.

Aşılı olanların hastalığı daha hafif atlattıklarını bildiren Kaya, "Bence hastalığı atlattıktan sonra değil, hasta olmadan önce aşı olunmalı. Bazı vatandaşlarımız hasta olduktan sonra koşarak aşı olmaya geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kırklareli en fazla vaka görülen il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olarak sıralandı.

Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen 889,32 vaka sayısı 1214,42'ye yükseldi.

Tabloya göre Kırklareli en fazla vaka görülen il oldu.