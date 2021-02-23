Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'ye dönüyor
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'ye dönüyor

23.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:57
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'ye dönüyor

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimlerden önce istifa ettiği CHP'ye geri dönüyor. Siyamoğlu'na rozeti CHP grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu takacak.

CHP'li belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partisinden aday gösterilmeyecek seçimlere kısa süre kala partisinden istifa etmişti. Restleşmenin yaşandığı o dönem, Kesimoğlu CHP adayına karşı bağımsız olarak seçimlere girdi ve sandıktan birinci olarak çıktı. CHP il örgütü ve Kırklareli halkı ile temaslarda bulunan Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden partisine dönmek için nabız yokladı.

ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKACAK

Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun dönüş talebi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki gerçekleştirilen MYK toplantısında ele alındı. Ve MYK'dan da olumlu karar çıktı. Kesimoğlu gerçekleştirilecek grup toplantısına belediye Meclis üyeleri ile katılacak. Siyamoğlu'na rozeti de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu takacak.

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