Kırklareli balıkların öldüğü oruçlu göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı

17.09.2019 13:56

Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde, bilinçsiz sulama ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen ve balık ölümlerinin yaşandığı Oruçlu Göleti'ne tankerle dün başlanan su taşımada 170 ton su bırakılarak, kalan balıkların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı gölette, su yetersizliği nedeniyle 4 gün önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 bin dönüm ekili arazinin sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Gölette yaşayan binlerce balık telef olurken, çok sayıda balık da az kalan suda yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Kırklareli Valiliği kuruyan gölette oksijensiz kalıp yaşam mücadelesi veren balıkları kurtarmak için dün devreye girdi. Vali Osman Bilgin'in talimatıyla İl Özel İdaresi, 15'er tonluk tankerlerle gölete su taşımaya başladı. Tankerlerle yakın derelerden 2 günden bu yana taşınan suyla suda kalan balıkların yaşatılması hedefleniyor. Tankerlerin bu öğlen saatlerine kadar bıraktığı 170 ton suyla azda olsa suda yükselme görülürken az sayıda da olsa balıkların canlandığı görüldü. Tankerle su bırakma çalışmaları sürüyor.

Oruçlu Köyü Muhtarı Şevket Filiz, Bazı vatandaşlarımız gölete topladıkları balıkları bırakmış ve gölde balıklar üremiş. Göletin suyu ise 3-4 aydır yağmur yağmıyor. Her yıl bu gölete Şeytan Deresi'nden besleme yapılıyordu. Bundan 15 gün öncede besleme yapıldı ancak bu yeterli olmadı. Valilikten Allah razı olsun, tankerlerle su taşınıyor. Balıklarımız kurtuluyor dedi.

Kaynak: DHA