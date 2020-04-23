KIRKLARELİ 82 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu
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Lüleburgaz, Kırklareli, Babaeski, Güre, Güncel, Haber

KIRKLARELİ 82 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

82 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu olduKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören yatalak ve alzheimer hastası Bilal Güre(82), alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

23.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:34
KIRKLARELİ 82 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

82 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören yatalak ve alzheimer hastası Bilal Güre(82), alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Güre'nin eşi aynı yaştaki Cevriye Güre de aynı hastalığı yenerek, 6 gün önce taburcu edilmişti.

EŞİ DAHA ÖNCE TABURCU OLDU

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde yaşayan Bilal Güre'nin eşi Cevriye Güre(82), 7 Nisan günü koronavirüs teşhisiyle Lüleburgaz'da özel bir hastaneye yatırıldı. Ardından da eşi Bilal Güre de aynı teşhisle hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Cevriye Güre, 10 gün süren tedavisinin ardından alkışlar arasında 6 taburcu edildi. Yatalak olup bakıma muhtaç olan ve damar tıkanıklığı da bulunan alzheimer hastası Bilal Güre, tedavi gördüğü özel hastaden bugün tekerlekli sandalyesi ile beraber eşinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

'BAKIM HASTASI'

Hastane Başhekimi Abdullah Çiftçi, "Hastamız Bilal Güre, yaklaşık 1 hafta önce çıkarttığımız Cevriye Güre'nin eşi. Bilal amca evde bakım hastası, alzheimerı olan 83 yaşında amcamız onu da taburcu edeceğiz. Kendisi bakım hastası olduğu için her türlü bakımını hastanemizde verdik. Şuanda test, negatif ve tomografisi de gayet iyi durumda ve hastamızı göndereceğiz" dedi.

Bilal Güre, "İyimisin?" sorusu üzerine, "İyiyim" dedikten sonra tekerlekli sandalyeye bindirilerek başhekim Abdullah Çiftçi ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu edildi.

KIRKLARELİ 82 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

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