Kırkdilim Tüneli'nde hummalı çalışma
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Kırkdilim Tüneli'nde hummalı çalışma

Kırkdilim Tüneli'nde hummalı çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırkdilim Tüneli'nde incelemede bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kırkdilim Tünellerinde yapılan çalışmaları bir heyet ile birlikte yerine inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kırkdilim Tüneli'nde incelemede bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kırkdilim Tünellerinde yapılan çalışmaları bir heyet ile birlikte yerine inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'un 5 ilçesini ve köylerini bağlayan Kırkdilim Tünellerinde yapım çalışmalarının aksamadan yürütülüyor olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Milletvekili Kaya, "Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü T3 tünelini araçla geçerek çalışmaları yakından görme fırsatı buldum. T3 tünelimizde kazı ve betonlama çalışması bitiyor. Diğer tünellerimizde ise kazı çalışmaları bitti, betonlama çalışmalarında yüzde 35'ler seviyesindeyiz. İnşallah Kırkdilim tünelleri ve bağlantı yollarını zamanında bitirip halkımızın hizmetine açacağız" dedi.

Milletvekili Kaya, yapılan çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesi konusunda Karayolları Genel Müdürü, Bölge Müdürü ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğuzhan Kaya'ya incelemeler sırasında Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ ile karayolları proje ekibi ve partililer eşlik etti. - ÇORUM

Kırkdilim Tüneli'nde hummalı çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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