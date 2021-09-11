Kırkağaç'ta İtfaiye ve Şantiye Binasında Sona Doğru - Haberler
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Kırkağaç'ta İtfaiye ve Şantiye Binasında Sona Doğru

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Kırkağaç'ta İtfaiye ve Şantiye Binasında Sona Doğru

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde çalışmaları başlatılan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binası olarak kullanılacak hizmet binasında çalışmalar hızla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde çalışmaları başlatılan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binası olarak kullanılacak hizmet binasında çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Kaba inşaat tamamlandı. Hızla çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde yapımını gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binası inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz ile birlikte inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Kaba inşaat tamamlandı. Prefabrik imalatlarımız bitti. İnce imalatlarımız ise hızla devam ediyor. Önümüzdeki aylarda, inşaat çalışmalarımızı tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.

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Haber: Kırkağaç'ta İtfaiye ve Şantiye Binasında Sona Doğru - Haberler
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