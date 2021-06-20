Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere
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Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere

Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası inşaatında incelemelerde bulunarak son durum...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası inşaatında incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde yapımını gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binası inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve ilgili teknik personeller katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, inşaat çalışmaları devam eden binada incelemelerde bulunarak, yetkililerden ve teknik personellerden bilgi aldı. Yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Öztozlu, en kısa zamanda inşaat çalışmalarının tamamlanarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi'nin hizmetine sunulacağını kaydetti. - MANİSA

Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere
Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere
Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere
Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere - Haberler
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