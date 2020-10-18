Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti
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Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti

18.10.2020 19:56 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:30

Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğle saatlerinde yağan şiddetli dolu hayatı felç etti.

Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğle saatlerinde yağan şiddetli dolu hayatı felç etti.

Özellikle Kırkağaç'ın Karakurt, İlyaslar, Bostancı, Işıklar ve Alifakı Mahallelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, zeytin ağaçlarına ve bölgede kurulu olan seralara büyük hasar verdi.

Bir anda bastıran doludan kaçan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yollar dereye döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği ve Kırkağaç Kaymakamlığı, son 2 gündür şiddetli dolu yağışına karşı vatandaşları ikaz ediyordu.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı " Karakurt Mahallesi, Bostancı Mahallesi, Işıklar Mahallesi, İlyaslar Mahallesi ve Alifakı Mahallesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi.

Özellikle zeytin ekili alanlarında dolu yağışı alan bölgelerde yaklaşık %50 oranında zarar meydana geldi. Ayrıca sebze seralarında ve özellikle Karakurt bölgesindeki seralarda önemli derecede zarar meydan geldi.

Zararın ne boyutta olduğu henüz tespit edilemedi. Fakat yarın Ziraat Odası Başkanlığımıza bağlı teknik ekiplerimiz bölgede bir zarar tespit incelemesi yapacak.

İlçemizde zeytin hasadımız yeni başlamıştı. Dolu yağışından zarar gören zeytin üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, üzüntülerini paylaşıyorum.

Allah bir daha böyle afetleri hiçbir çiftçimize göstermesin.

Bu afet bize bir kere daha tarım sigortasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Değerli çiftçilerimize bundan sonraki üretim sezonlarında böyle afetlerde mağdur olmamaları için mutlaka tarım sigortalarını yaptırmalarını öneriyoruz"dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye ekipleri kapanan yolları açarken, tıkanan logarları ise temizledi.

Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti
Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti
Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti
Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN DEMİR

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