Kırkağaç'ta 400 Metrelik kanalizasyon hattı yenilendi
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Kırkağaç'ta 400 Metrelik kanalizasyon hattı yenilendi

Kırkağaç'ta 400 Metrelik kanalizasyon hattı yenilendi
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçe merkezinde Tevfikiye, Hacıhimmet, Öveçli ve Şair Eşref mahallelerinde 400 metrelik kısmi kanalizasyon hattı yenileme ve yeni imara açılan sokakta kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ihtiyacına yönelik yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç ilçesi Tevfikiye, Hacıhimmet, Öveçli ve Şair Eşref mahallelerinde 400 metrelik kısmi kanalizasyon hattı yenileme çalışması ve imara yeni açılan sokakta da kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmayla birlikte Kırkağaç'ta kanalizasyon hatlarında yaşanan sorunlar son bulacak.

Mahalle muhtarları çalışmalardan dolayı memnun

Tevfikiye Mahalle Muhtarı Mesut Ergüven, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Mahallemizde sorun yaşanan noktalardaki kanalizasyon hattımız yenilendi. MASKİ Genel Müdürlüğü sayesinde sorunlarımız giderildi. Allah Cengiz Başkanımızdan ve emeği geçenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Hacıhimmet Mahalle Muhtarı Mustafa Anık, mahallesinde sorun yaşanan kanalizasyon hattının yenilendiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin çalışmalarından dolayı memnun olduğunu bildirdi.

Öveçli Mahalle Muhtarı Nail Kocakaya da mahallesindeki kanalizasyon hattında yaşanan sorunların giderildiğini belirtti.

Şair Eşref Mahalle Muhtarı Mehmet Avcı, yapılan hizmetlerin yerinde olduğunu belirterek, "Mahallemizde yaşadığımız kanalizasyon hattı sorunundan yapılan bu çalışma ile kurtulacağız. Cengiz Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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Kırkağaç'ta 400 Metrelik kanalizasyon hattı yenilendi - Haberler
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