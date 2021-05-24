Kırkağaç Heyetinden Hayırlı Olsun Ziyareti
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Kırkağaç Heyetinden Hayırlı Olsun Ziyareti

Kırkağaç Heyetinden Hayırlı Olsun Ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MHP ve AK Parti İlçe Başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerini makamında konuk etti.

Ziyarette, Kırkağaç heyeti, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dilerken, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bademli Mahallesi'ne yapılacak olan hayvan içme suyu göleti için de yer tahsisi protokolü imzalandı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Belediye Meclis Üyeleri Gürhan Erdem ve Ünal Kıykaç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün de yer aldığı ziyarette Kırkağaç heyeti, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Başkanlar protokol imzaladı

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz arasında, Bademli Mahallesi'ne yapılacak olan hayvan içme suyu göleti için yer tahsisi protokolü imzalandı. Kırkağaç Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne yer tahsisi yapılan alanda, önümüzdeki günlerde hayvan içme suyu göleti için çalışmaların başlayacağını ifade eden Başkan Ergün, üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler

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