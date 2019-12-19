19.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:37

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Kırk Yalan"

Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah ve Ataberk Doğan'ın rol aldığı "Kırk Yalan", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Hamdi Alkan'ın yönettiği film, evleneceği için mesut olan bir adamın, bir anda kontrolden çıkan kına gecesi kutlamasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Kaynak: AA

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