Kırımlı tutukluları anmak için alt geçit "hapishane koridoruna" çevrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırımlı tutukluları anmak için alt geçit "hapishane koridoruna" çevrildi

08.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:32
Kırımlı tutukluları anmak için alt geçit

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın tutukladığı Kırımlıları anmak için alt geçidin hapishane koridoruna dönüştürülmesiyle hazırlanan "Yeraltı Çaresizliği" eserinin açılışı yapıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın tutukladığı Kırımlıları anmak için alt geçidin hapishane koridoruna dönüştürülmesiyle hazırlanan "Yeraltı Çaresizliği" eserinin açılışı yapıldı.

Sivil toplum kuruluşu "CrimeaSOS" ve Tiflis ARTIF Platformunun ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında, Gürcü sanatçı David Kuhalaşvili, 98 Kırımlı tutukluyu gündeme getirmek için Kiev'in merkezindeki bir alt geçidi hapishane koridoruna çevirdi.

Ziyaretçiler resmedilen hapishane kapılarının yanlarındaki barkodlar sayesinde tutukluların hikayelerine ulaşabiliyor.

Açılışta konuşan "CrimeaSOS" yetkilisi Mila Şevçenko, Ukraynalıların Kırım'da ne yaşandığı ve 71'i Kırım Tatar Türkü 98 Kırımlı tutuklu hakkında maalesef bir şey bilmediklerini belirterek, "Bu sanat eserinin amacı Kırım'da Ukrayna vatandaşlarının yaşadığı, takip edildiği ve tutuklandığını hatırlatmaktır." dedi.

Eski tutuklulardan İsmail Ramazanov da Kırım'da Akmescit'teki hapishanenin korkunç bir yer olduğunu, yıkılıp yerine bir anıt yapılması gerektiğini vurguladı.

Sanatçı Kuhalaşvili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, eser için 10 gün çalıştığını ve görenlerin aynı duyguları hissetmesi ve gerçek gibi olması için çabaladığını söyledi.

Böyle bir projeyi Ukrayna'da gerçekleştirmekten mutlu olduğunu belirten Kuhalaşvili, "Gürcistan da Rusya'nın işgali altında ve Kırımlılar gibi tutuklu Gürcüler var. Gürcistan'da da böyle bir proje yapmak isterim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cem Yılmaz Sezen Aksu
Spor Cenk Tosun Arda Turan Serdar Aziz Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Cuma İzmir İstifa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırımlı tutukluları anmak için alt geçit "hapishane koridoruna" çevrildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 18:43:55. #1.16#
title