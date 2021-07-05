Son dakika haberi! Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kırım Yarımadası'nda günlerdir etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu, Yalta ve Bahçesaray bölgelerinde caddeler ve sokaklar su altında kaldı.

Kırım Yarımadası'nda günlerdir etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu, Yalta ve Bahçesaray bölgelerinde caddeler ve sokaklar su altında kaldı.

Kırım Yarımadası, geçtiğimiz günlerde yaşanan selin ardından bir kez daha sel felaketi ile karşı karşıya geldi. Kırım'da, son günlerde devam eden sağanak yağışlar, birçok bölgede sel felaketine neden oldu. Yaşanan felakette, Kırım'ın Yalta ve Bahçesaray bölgelerinde caddeler ve sokaklalar sel sularına teslim oldu. Kırım Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 150'den fazla kişinin ise bölgeden tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, taşkınların yaşandığı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintilerinin meydana geldiği ve 6 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtilerek, Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekiplerin selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Kırım'da geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucunda altyapı yetersizliği nedeniyle yağmur sularının taşması sonucu çok sayıda ev, cadde ve araç ağır hasar görmüştü. Felakette, 400 yerleşim yerinin sel sularından zarar gördüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 60 vatandaşın ise yaralandığı ifade edilmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika haberi! Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü
Son dakika haberi! Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü
Son dakika haberi! Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü
Son dakika haberi! Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Kasapoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seray Kaya Kerem Kamışlı Ayşegül Çınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 13:54:59. #1.16#

title