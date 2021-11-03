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Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş'ın ölümüne takipsizlik kararı

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel
Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş'ın ölümüne takipsizlik kararı

KIRIM Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş'ın, Ankara'daki ofisinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

ANKARA (DHA) - KIRIM Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş'ın, Ankara'daki ofisinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş, 9 Ağustos 2021'de Ankara Çankaya'daki ofisinde ölü bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede olayın intihar olduğu yönünde bilgiler elde edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Taş'ın öldürülmüş olabileceği ihtimalini değerlendirerek soruşturma başlattı. Savcılık, olayla ilgili elde edilen deliller ile Taş'ın otopsi bulguların tamamını incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Taş'ın, iple asılma sonucu yaşamını yitirdiği, olayla ilgili cinayet şüphesinin tespit edilemediği yer aldı. Raporun dosyaya girmesinin ardından savcılık Taş'ın intihar ettiğine kanaat getirerek, soruşturmada takipsizlik kararı verdi.


Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri
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