Kırım Gelişim Vakfı'ndan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

20.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:21

Eskişehir'de gerçekleştirilecek Kırım Gecesi için çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Eskişehir'de Kırım tatarlarının nüfusunun oldukça fazla olduğunu belirten Şilit, Başkan Büyükerşen'e soydaşlarına gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Şilit ayrıca Eskişehir'de gerçekleştirecekleri Kırım Gecesi konserine Başkan Büyükerşen'i davet etti.

Kaynak: Bültenler