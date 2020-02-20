Kırım Gelişim Vakfı'ndan Başkan Büyükerşen'e ziyaret
Haberler » Güncel » Kırım Gelişim Vakfı'ndan Başkan Büyükerşen'e ziyaret - Haber

Kırım Gelişim Vakfı'ndan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

20.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:21
Kırım Gelişim Vakfı'ndan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

'de gerçekleştirilecek Gecesi için çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Eskişehir'de Kırım tatarlarının nüfusunun oldukça fazla olduğunu belirten Şilit, Başkan Büyükerşen'e soydaşlarına gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Şilit ayrıca Eskişehir'de gerçekleştirecekleri Kırım Gecesi konserine Başkan Büyükerşen'i davet etti.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler