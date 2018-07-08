Kırılan 25 Metrelik Bayrak Direği Yenilenecek
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede fırtına nedeniyle kırılan bayrak direğinin yenileneceğini bildirdi.
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede fırtına nedeniyle kırılan bayrak direğinin yenileneceğini bildirdi.
Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay önce belediye tarafından Donaşar Tepesi'ne 25 metre yüksekliğinde direk dikilerek dev Türk bayrağı asıldığını hatırlattı.
Direğin fırtına nedeniyle ortasından kırıldığını söyleyen Uçar, "Direk en kısa zamanda yeniden dikilecek. Dev Türk bayrağımız Donaşar Tepesi'nde dalgalanacak." diye konuştu.