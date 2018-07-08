Kırılan 25 Metrelik Bayrak Direği Yenilenecek

Kırılan 25 Metrelik Bayrak Direği Yenilenecek

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede fırtına nedeniyle kırılan bayrak direğinin yenileneceğini bildirdi.

Kırılan 25 Metrelik Bayrak Direği Yenilenecek

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilçede fırtına nedeniyle kırılan bayrak direğinin yenileneceğini bildirdi.

Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay önce belediye tarafından Donaşar Tepesi'ne 25 metre yüksekliğinde direk dikilerek dev Türk bayrağı asıldığını hatırlattı.

Direğin fırtına nedeniyle ortasından kırıldığını söyleyen Uçar, "Direk en kısa zamanda yeniden dikilecek. Dev Türk bayrağımız Donaşar Tepesi'nde dalgalanacak." diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et