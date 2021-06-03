Kırıkkale Valisi Sezer'den şehit ailesine ziyaret

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 2019 yılında Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 2019 yılında Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Özdemir'in Etiler Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret eden Sezer, şehidin yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Sezer, "Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınları ile kahraman gazilerimizi her fırsatta ziyaret ediyoruz. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, her zaman yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Şehidin ailesi de ilgilerinden dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen