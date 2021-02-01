Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiği iddiasını yalanladı

Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiğine dair iddia sosyal medyada gündem yaratmıştı. Kırıkkale Valiliği iddiaların asılsız olduğunu yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Alaattin Çakıcı isimli şahsın, 21 Ocak 2021 tarihindeki duruşması için Keskin Adliyesine çakarlı araçla geldiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerin, Keskin Adliyesine ve söz konusu kişinin araçlarına ait olmadığı, adı geçenin Adliyeye çakarlı bir araçla veya refakatinde gelmediği, çakarlı aracın il merkezinde adı geçen şahsın da katıldığı bir ziyarete dahil olan ve çakar taktığı anlaşılan başka bir şahsa ait olduğu ve aracın tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulandığı hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur."