Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiği iddiasını yalanladı
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Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiği iddiasını yalanladı

01.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:16

Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araç ile gittiği yönündeki iddialarının asılsız, görüntülerdeki söz konusu aracın ise başka bir şahsa ait olduğunu açıkladı.

Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiğine dair iddia sosyal medyada gündem yaratmıştı. Kırıkkale Valiliği iddiaların asılsız olduğunu yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Alaattin Çakıcı isimli şahsın, 21 Ocak 2021 tarihindeki duruşması için Keskin Adliyesine çakarlı araçla geldiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerin, Keskin Adliyesine ve söz konusu kişinin araçlarına ait olmadığı, adı geçenin Adliyeye çakarlı bir araçla veya refakatinde gelmediği, çakarlı aracın il merkezinde adı geçen şahsın da katıldığı bir ziyarete dahil olan ve çakar taktığı anlaşılan başka bir şahsa ait olduğu ve aracın tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulandığı hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Alaattin Çakıcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava için Kırıkkale'ye gitmişti. 21 Ocak günü görülen davada Çakıcı hakkında beraat kararı verilirken, Davutoğlu'na yönelik sözleri eleştiri sayılmıştı. Çakıcı'nın davanın görüldüğü Keskin Adliyesi'ne çakarlı araçla giriş yaptığı iddiası gündem yaratmıştı.

Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiği iddiasını yalanladı
Haber Yorumları (2)
MAHO: tek başına niye gezemiyorsun o koruma ordusu ne
Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
EMBESİL: senin gibileri sorsun diye beyinsiz :D
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500
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