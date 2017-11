Kırıkkale Tünelde 1 Kilometre Hız Sınırı Aşımını Makul Bulan Mahkeme, Cezayı İptal Etti

Tünelde 1 kilometre hız sınırı aşımını makul bulan mahkeme, cezayı iptal etti



SİNOP-Samsun Karayolu'ndaki tünelde aracıyla 122 kilometre hızla giderken hız sınırını 1 kilometre aşarak radara yakalanan avukat Ali Can Çiçek'e uygulanan 206 TL para cezasını mahkeme, 1 kilometre hız sınırı aşımının makul karşılanması kanaatiyle iptal etti.



Kırıkkale Barosu'na kayıtlı Avukat Ali Can Çiçek, geçen Mart ayında Sinop- Samsun Karayolu'ndaki Demirci Köyü Tüneli'nde aracıyla saatte 122 kilometre hızla giderken radara yakalandı. Sinop Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ünce Çiçek'e, 206 lira idari para cezası uygulandı. Ceza tutanağı haziran ayında tebliğ edilen Çiçek, Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği'ne iptal başvurusu yaptı. Çiçek, bölgede hız kontrolü yapıldığına ilişkin uyarı tabelası olmadan hız ölçüm cihazı yerleştirilerek yazılan cezanın tuzak niteliğinde, usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.



Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ise bölgede 27 adet radar kontrol ve radar levhasının olduğunu, denetimin seyir halinde yapıldığı için tuzak niteliği taşımadığı, otomobiller için bölünmüş yollarda hız limitinin 110 kilometre olup 121 kilometre üstü hızların kanun kapsamında olduğundan idari yaptırımın kanuna uygun olduğunu bildirdi.



Hakim, Avukat Ali Can Çiçek'in hız sınırını sadece 1 kilometre ile aştığına dikkat çekerek aynı güzergahta belli bir süre seyir halindeyken 1 kilometre hız aşımının makul karşılanabileceğine kanaat getirerek para cezasının iptaline karar verdi.



Kararla ilgili açıklama yapan Çiçek, "Yollarımız çok geniş dört şeritli yollarımız var. Buralarda ki hız sınırları çok düşük. Gideceğimiz yere daha çabuk gitme imkanımız varken aslında hız sınırlarından dolayı gidemiyoruz. Bu emsal kararın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Radara yakalandığım yerdeki hız sınırı 110 kilometredir. Ancak cezanın kesildiği tarihde tünel yeni açılmıştı. Herhangi bir radar uyarı cihazı ve tabelaları asılmamıştı" dedi.