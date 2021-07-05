Kırıkkale Millet Kıraathanesi'nde Covid-19 aşıları yapıldı

KIRIKKALE Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde, mobil ekipler tarafından randevu alamayan, randevusuna gidemeyen vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıldı.

KIRIKKALE Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde, mobil ekipler tarafından randevu alamayan, randevusuna gidemeyen vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıldı.

Koronavirüsle mücadelede aşılama seferberliği kapsamında, aşı randevusu alamayan ya da randevusuna yetişemeyen vatandaşlar için millet kıraathanelerinde aşı uygulanmasına başlandı. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşları aşılamaya başladı. Vatandaşlar, mobil ekiplerin kurduğu alanda aşılarını yaptırdı. Dükkanını uzun süre bırakarak aşı için hastaneye gidemeyen çevre esnafı, uygulamaya ilgi gösterdi. Millet Kıraathanesi'nde, hafta içi ve hafta sonu her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlar randevusuna bakılmaksızın aşı olabilecek.Kent genelindeki aşılama verilerini açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "İl genelindeki nüfusumuzun yüzde 58.3'lük kesimi aşı olurken, bugüne kadar 199 bin 63 doz aşı yapıldı. 1'inci doz uygulanan kişi sayısı 128 bin 602, 2'nci doz uygulanan kişi sayısı ise 64 bin 736 oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can