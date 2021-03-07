KIRIKKALE - Lise öğrencisinin hayalini MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk gerçekleştirdi
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KIRIKKALE - Lise öğrencisinin hayalini MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk gerçekleştirdi

07.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:09

Kırıkkale'de düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan lise öğrencisinin TBMM'de İstiklal Marşı okuma hayalini MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan lise öğrencisinin TBMM'de İstiklal Marşı okuma hayalini MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk gerçekleştirdi.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Reyhan Yıldırım, Kırıkkale'de düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olunca Öztürk'e ulaşarak, Birinci Meclis Müzesi'nde İstiklal Marşı'nı seslendirerek görüntü kaydı almak istediğini söyledi.

Bu isteği kırmayan Öztürk, öğrencinin Birinci Meclis Müzesi'nde İstiklal Marşı'nı okumasını sağladı. Yıldırım, daha sonra ailesiyle TBMM'yi ziyaret etti.

Yıldırım'ın özgüven yüklü milli duygularla dolu bu davranışından çok etkilendiğini ifade eden Öztürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünün ete kemiğe bürünmüş hali olan bu değerli gençlerimiz sayesinde, geleceğimizin emin ellerde olduğuna inancımız daha da pekişiyor. Allah, Reyhan kızımızın yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Reyhan Yıldırım, Birinci Meclis'te İstiklal Marşı okuma hayalini gerçekleştirdiği ve TBMM'de kendini ağırladığı için Öztürk'e teşekkür etti.

KIRIKKALE - Lise öğrencisinin hayalini MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk gerçekleştirdi
KIRIKKALE - Lise öğrencisinin hayalini MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk gerçekleştirdi
KIRIKKALE - Lise öğrencisinin hayalini MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk gerçekleştirdi
KIRIKKALE - Lise öğrencisinin hayalini MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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