Kırıkkale'den Kısa Kısa

Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ağa Pehlivanlı ve Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Saygılı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeniden Tüm Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Ağa Pehlivanlı'ya başarı diledi.

Muhtarlar ile birlikte sürekli bir araya geldiklerini belirten Saygılı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin önemli problemlerini muhtarlarımız ile birlikte çözüme kavuşturduk. Şehrimiz için hep birlikte çalışıyoruz. Bizler, zincirin birer halkalarıyız." dedi.

Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Pehlivanlı da Başkan Saygılı'ya muhtarlara verdiği destek için teşekkür etti.

Bahşili'de halk günü

Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin başkanlığında, halk günü etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, Kaymakam Şahin, muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şahin, vatandaşların sorunlarını not aldıklarını belirterek, sorunları ve talepleri çözüme kavuşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Vatandaşlar da artan elektrik kesintileri ve sokak köpeklerinden şikayetlerini dile getirdi.

Toplantıya, birim müdürleri de katıldı.