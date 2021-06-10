Kırıkkale'deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Sağlık

Kırıkkale'deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısı, aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı.

Kırıkkale'deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısı, aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı.

Korona virüs ile mücadelede en büyük silah olan aşılama çalışmaları Türkiye'de hızlı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Özel saklama koşulları nedeniyle yalnızca hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşısı, kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık Aile Sağlık Merkezleri'nde de yapılmaya başlandı.

ALO 182, e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alan vatandaşlar, aile sağlığı merkezinde Kovid-19 aşısı yaptırabiliyor. Kırıkkale kent merkezinde de randevusunu alan vatandaşlar, Hürriyet Aile Sağlığı Merkezinde BioNTech aşısının birinci dozunu oldu.

"Merkez ilçede 3 aile hekimliğinde başladı"

Aşı çalışmaları hakkında bilgiler veren Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi, "Kırıkkale'de şu anda merkez ilçede toplam 3 aile hekimliğinde BioNTech aşı çalışmalarımız başlamış durumda. Bakanlığımızın talimatı gereği A grubu ve 4 hekimden fazla aile hekimi bulunduran merkezlerde bu uygulama başladı. İlerleyen süreçte daha da yaygınlaştırılması düşünülebilir. Ankara merkezdeki aşı depomuzdan periyotlarla ihtiyaca göre eksi 80 derecelik dolaplarda aşı temini sağlanıyor ve ilimizdeki dolaplara getiriliyor. Ardından hastanelere ve aile hekimliklerine çıkışı sağlanıyor" dedi.

Kırıkkale'deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
Kırıkkale'deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
Kırıkkale'deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
Kırıkkale'deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı
Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı
Türkiye'de 6 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 18:39:11. #1.16#

title