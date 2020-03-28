Kırıkkale'de zabıta ekipleri pazar yerini denetledi Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerinde denetimde bulundu.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerinde denetimde bulundu.

Zabıta Müdürü Koray Arslan ve ekipler, kapalı pazar yerindeki denetimde esnafa, tezgahlara konulması amacıyla "Koronavirüs yayılımını engellemek için ürünlere elle temas edilip seçilmesi yasaklanmıştır" yazılı etiket ve çöplerin yere atılmaması için çöp poşeti dağıttı.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeye istinaden pazar yerinde gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Uygulama kapsamında pazarda vatandaşların ürüne temas etmeden esnaf tarafından eldivenle poşetlenerek ürünlerin verildiğini aktaran Arslan, "Pazarımızda 3 metre mesafesine uyarak tezgahların açılmasını sağladık. Esnafımıza çöp poşeti dağıtarak çöplerin dağılmadan toplanmasını amaçlıyoruz. Yine esnafımızın hijyen kurallarına uyup uymadığını görmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnafımızın ve müşterilerimizin sağlığı tüm Kırıkkale'nin sağlığı için çok değerli. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmaktayız." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Göynük de "Koronavirüsle ilgili elimizden geldiği kadar hijyene dikkat etmeye çalışıyoruz. Eldiven kullanıyoruz, mesafeyi korumaya ve özellikle müşterinin ürünlere temas etmemesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Serdar Yağlı da "Şu anda gerekli hizmetleri veren belediyemize ve oda başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bazı müşterilerimiz bilmeden ürüne dokunuyor ama uyarıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda pazarlarımız açık durumda ve bu bizim için büyük bir nimet. Biz de talimatlara uyarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz de eldivenimizi ve maskemizi takarak önlemlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA