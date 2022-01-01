Kırıkkale'de, yılın ilk bebeği dünyaya geldi

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale'de, dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindeki heyet, 2022 yılının ilk bebeği Deniz Kaan Altın'ı Yüksek İhtisas Hastanesinde ziyaret etti. Nurhayat ile Yasin Altın çiftinin 2'nci çocuklarını dünyaya getirme sevinçlerine ortak olan Vali Tekbıyıkoğlu ile Belediye Başkanı Saygılı, çifte bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Öte yandan, Vali Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler yeni yıl programı kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Karakolu, Trafik Denetleme Noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.