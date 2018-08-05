Kırıkkale'de Turna Balığı Tutma Yarışı

Kırıkkale'de Oltacı ve Av Doğa Dergisi tarafından turna balığı yakalama yarışması ve 16. Olta Balıkçılığı Şenliği düzenlendi.

Kapulukaya Barajı Karaahmetli Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kıyı ve botla iki kategoride yapılan balık tutma yarışmasında yarışmacılar, sabahın erken saatlerinde baraj gölünde kıyasıya mücadele etti. Doğal hayatın sonraki kuşaklara aktarılması, amatör ve sportif olta balıkçılığının gelişmesini sağlamak ve sürdürülebilir balıkçılığa katkıda bulunmak üzere düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 105 olta balıkçısı katıldı. Bir gün süren yarışmada olta balıkçıları arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışmacılardan kıyıdan olta atmada 56,3 santim uzunluğunda balık tutan yarışmacı ile botla balık tutmada 66,5 santim uzunluğunda balık tutan yarışmacı birinci seçilerek kategorilerinde birincilik ödüllerini aldı. Bazı yarışmacılar tuttukları küçük boydaki balıkları tekrar göle bıraktı. Etkinliğe bir gün önceden aileleriyle birlikte çeşitli illerden gelen yaklaşık bin kişi de alanda çadır kurarak kamp yaptı.

Ödül törenine AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Neslihan Akdemir, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Başkanı Serkan İnanç, yarışmacılar ve çok sayıda kişi katıldı. - KIRIKKALE