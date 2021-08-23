Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu
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Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu

Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de bir inşaat alanına doğru çalışmak için yola çıkan 3 kardeş, devrilen traktörden yara almadan kurtuldu.

Kırıkkale'de bir inşaat alanına doğru çalışmak için yola çıkan 3 kardeş, devrilen traktörden yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kayseri karayolunun 30. kilometresindeki Arpalık Çukuru mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. idaresindeki 71 AF 724 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Serkan A. ile römorktaki 2 kardeşi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Römorkta bulunan inşaat malzemeleri ise etrafa saçıldı. Traktör ve römork, iş makinesi yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Trafik polisi ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu
Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu
Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
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