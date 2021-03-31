Kırıkkale'de trafik temalı şiir ve resim yarışması
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Kırıkkale'de trafik temalı şiir ve resim yarışması

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Kırıkkale'de trafik temalı şiir ve resim yarışması

Kırıkkale'de ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen trafik temalı şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Kırıkkale'de ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen trafik temalı şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocukların trafik bilincinin arttırılması maksadıyla valilik koordinesinde trafik temalı resim ve şiir yarışması düzenlendi. İl genelinde katılım sağlanan yarışmaya gönderilen eserler, 8 Mat 2021 günü Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği bir komisyon tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme neticesinde resim yarışmada, Şehit Erdem Mut Ortaokulu'ndan Fatma Mahbubi birinci, Fatma Zehra Akgün ikinci, İrem Türken ise üçüncü oldu. Şiir yarışmasında ise Şehit Mut Ortaokulu'ndan Kerem Efe Çalı birinci, Karakeçili İlkokulu'ndan Cansu Pilavcı ikinci ve Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'ndan Eylül Savaş üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler; tablet, bisiklet ve spor malzemeleri ile ödüllendirildi. Vali Yunus Sezer, derece alan öğrencileri tebrik ederek, salonda sergilenen eserleri inceledi.

Törene; İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, öğrenciler ve aileleri katıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de trafik temalı şiir ve resim yarışması
Kırıkkale'de trafik temalı şiir ve resim yarışması
Kırıkkale'de trafik temalı şiir ve resim yarışması
Kırıkkale'de trafik temalı şiir ve resim yarışması
Kırıkkale'de trafik temalı şiir ve resim yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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