Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Talat Ünver - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Semih D. idaresindeki 38 GB 405 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 44. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, araç sürücü yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver

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