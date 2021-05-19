Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Semih D. idaresindeki 38 GB 405 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 44. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, araç sürücü yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver