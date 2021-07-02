Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı

Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Kızılırmak Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halindeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.İ., Ö.B. ve B.C.Y.'yi bacağından yaraladı. Yaralılar, yakınları tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde de aileler arasında gerginlik yaşandı. Hastane önündeki gerginliğin büyümesini önlemek için Çevik Kuvvet Polisleri sevk edildi. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya karışan bir araç ise hastane önünden çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı
Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı
Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı
Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Erol Bulut Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 23:34:33. #1.14#

title