Kırıkkale'de sazan yavruları göletlere bırakıldı
Kırıkkale'de "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göletlere 35 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.
Kırıkkale'de "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göletlere 35 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.
Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hasandede Köyü Göleti'ne 15 bin, Mahmutlar Köyü Göleti'ne 10 bin ve Cinali Köyü Göleti'ne 10 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.
Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, su ürünleri varlığının sürdürülebilirliğini sağlamanın önemine değinerek hem bugün ihtiyacın karşılanması hem de gelecek nesillerin de bu kaynaklardan istifade edebilmesi için bu çalışmaların yapıldığını belirtti. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
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