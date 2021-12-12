KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Talat Ünver - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tugay Güneş (58) idaresindeki 38 RD 864 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Keskin Cezaevi yakınlarında refüje çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Hacer Güneş (58) yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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AA / Talat Ünver - Son Dakika Haberleri

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