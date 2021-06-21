Kırıkkale'de MKEK işçilerinden kanun teklifi tepkisi
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Kırıkkale'de MKEK işçilerinden kanun teklifi tepkisi

Kırıkkale'de MKEK işçilerinden kanun teklifi tepkisi
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen üyeleri ve işçiler, kentte bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirkete dönüştürülmesini öngördüğünü öne sürdükleri kanun teklifini protesto etti.

KIRIKKALE'de, Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen üyeleri ve işçiler, kentte bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirkete dönüştürülmesini öngördüğünü öne sürdükleri kanun teklifini protesto etti.

Enerji Bir-Sen üyesi MKEK işçisi yaklaşık 50 kişi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife tepki göstermek için kurum lojmanları önünde toplandı. Grup adına konuşan Enerji Bir-Sen Şube Başkanı Mikail Başer, teklif ile MKEK'in anonim şirketi haline dönüştürüleceğini söyledi. Başer, "Devletin kamudaki istihdam kanunlarının tamamı yok sayılarak, iş kanununa göre personel istihdam edilecek. Mevcut statü tamamen kaldırılarak, ileride özelleştirmeye zemin hazırlanmakta ve çalışanları belirsizliğe ve güvencesizliğe itmektedir. Yapılmak istenen bu düzenlemenin, telafisi mümkün olmayan zararlar açacağı kesin. Statü değişikliği adı altında özelleştirmeye zemin oluşturuluyor. Çalışanların tüm hak ve hukuku, oluşturulacak yönetim kurulunun keyfine bırakılmayacak kadar önemlidir, kıymetlidir. Aksi halde telafisi imkansız vahim sonuçlar doğuracağı kesindir. Bu taslağı değerlendirecek olan milletvekillerimize çağrıda bulunuyorum; gelin bu yanlışın Meclis'ten geçmesine müsaade etmeyin" dedi.Grup açıklamanın ardından dağıldı.


Kırıkkale'de MKEK işçilerinden kanun teklifi tepkisi
Kırıkkale'de MKEK işçilerinden kanun teklifi tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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