Kırıkkale'de MKE konutlarında sona gelindi
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Kırıkkale'de MKE konutlarında sona gelindi

Kırıkkale Belediyesi tarafından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilmek üzere yapımına başlanılan 564 konutluk projede sona gelindi.

Kırıkkale'de MKE konutlarında sona gelindi
12.08.2020 17:56 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:20

Kırıkkale Belediyesi tarafından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilmek üzere yapımına başlanılan 564 konutluk projede sona gelindi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, imzaladığı protokol gereğince kentin farklı bölgelerindeki arsalarını Fabrikalar Mahallesinde bulunan arsaya konut yapılmak üzere Kırıkkale Belediyesine devir etmişti. Kırıkkale Belediyesince Fabrikalar Mahallesinde başlatılan 564 konut ve sosyal tesis projesinde sona gelindi. Önümüzdeki süreçte konutların tamamının MKE'ye devredilmesi planlanıyor. Kabul işleminin ardından MKE'ye devir edilecek konutlar, burada çalışan işçi ve memurlara lojman olarak tahsis edilecek.

Başkan Saygılı yakından takip ediyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın bizzat yakından takip ettiği proje kapsamında Büyük Şehir Parkı içerisinde bulunan sosyal tesisin yapımı tamamlanarak 2019 yılı içerisinde MKE kurumuna devri yapılmıştı. Fabrikalar mahallesinde 3 bin 800 metrekare alanda 14 bloktan oluşan 564 konut inşaatında gelinen son noktayı yerinde inceleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, sosyal medya hesabından konut inşaatında son noktaya gelindiğini belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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