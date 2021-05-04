Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye toplam 37 bin 500 lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye toplam 37 bin 500 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye toplam 37 bin 500 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dernek binasında okey ve iskambil oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira ceza verildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dernek binasında okey ve iskambil oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ile İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir dernek binasında oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Apartmanın girişindeki güvenlik kamerasından ekiplerin geldiğini fark eden dernekteki 6 kişi, okey taşlarını ve iskambil kartlarını kaldırdı.

Şüpheliler, ekipler içeriye girdiğinde temizlik yaptıklarını söyleseler de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 6 bin 250'şer lira olmak üzere toplam 37 bin 500 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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