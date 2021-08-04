Kırıkkale'de kaybolan çocuk 7 saat sonra bulundu

Kırıkkale'de kaybolan 7 yaşındaki çocuk, jandarma ve köylülerden oluşan 40 kişilik ekip tarafından yapılan arama sonucu 7 saat sonra bulundu.

Kırıkkale'de kaybolan 7 yaşındaki çocuk, jandarma ve köylülerden oluşan 40 kişilik ekip tarafından yapılan arama sonucu 7 saat sonra bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasandede köyünde ikamet eden S.S, dün, jandarmaya oğlu Rüzgar S'den bir süredir haber alamadıklarını bildirdi.

Jandarma ekipleri ve köylülerden oluşan 40 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucu Rüzgar S, evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta patika kenarında bitkin halde bulundu.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba S.S. ve oğlu Rüzgar, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik