Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
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Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı

16.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:55
Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kız kardeş tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kız kardeş tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Sümbül Sokak'ta ailesiyle yaşayan Nefise (20) ile kardeşi Esra (19) Gürel, rahatsızlandı.

Ailesinin bilgi vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gürel kardeşleri kentteki hastanelere kaldırdı.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 2 kardeşin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver

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