Kırıkkale'de karantinadaki tır şoföründen "teşekkür" videosu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale'de karantinadaki tır şoföründen "teşekkür" videosu - Haberler
Kırıkkale, Türkiye, Güncel

Kırıkkale'de karantinadaki tır şoföründen "teşekkür" videosu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altında tutulan tır şoförü 37 yaşındaki Taner Öztan, çektiği videoda, Türkiye ve görevlilerin ilgisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

07.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:54
Kırıkkale'de karantinadaki tır şoföründen

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altında tutulan tır şoförü 37 yaşındaki Taner Öztan, çektiği videoda, Türkiye ve görevlilerin ilgisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Devletin imkanlarıyla 4 Nisan'da Fransa'dan Kırıkkale'ye getirilen, aralarında tır şoförlerinin de bulunduğu 143 kişi, Kırıkkale'de Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdun'da gözlem altında tutuluyor.

Kaldığı odada çektiği videoyu gazetecilerle paylaşan Taner Öztan, "Fransa'da bir iki hafta beklemek zorunda kaldık. Gerçekten çok zor günler geçirdik. Ekmek sorunu, su sorunu, tuvalet sorunu, market sorunu her şey sorundu. Devletimizden yardım istedik. CİMER'e yazdık, Başkonsolosluğumuza haber verdik. Sağ olsun, telefonla arayarak bilgi verdiler. Başkonsolosumuz yanımıza geldi ve sıkıntılarımızı dinledi. Sonrasında birkaç gün içerisinde uçak ayarlandı ve bize haber verildi." diye konuştu.

Öztan, daha sonra iki otobüsle Marsilya'daki havalimanına geldiklerini ve havalimanında o sırada kimsenin olmadığını belirtti.

Marsilya'da kapalı bir alanda tedbir alınmadan 140 kişi beklediklerini dile getiren Öztan, şunları söyledi:

"Ta ki Marsilya'dan Esenboğa Havalimanı'na gelene kadar aradaki farkı o zaman anlayabildik. Uçaktan daha inmeden Türkiye'nin sağlık personeli uçaklara geldi. Tek tek ateş ölçümü yapıldı, termal kameralarla bakıldı, sonrasında maske dağıtıldı. Pasaport kontrollerimizden sonra uçağın yanına gelen 7 otobüse bindirildik. Yani uçağa binmeye 2 otobüsle gitmiştik, Türkiye'de 7 otobüse bindik. Polis eşliğinde, trafik ekiplerinin yol açmasıyla yurda kadar geldik."

Öztan, yurda geldiklerinde tekrar ateş ölçümü yapıldığını, bilgilerinin alındığını ve içeride küçük gruplar halinde kendilerine seminer verildiğini aktardı.

Odaları önceden hazırlanmış gördüğünü ifade eden Öztan, şunları kaydetti:

"Gerçekten şaşırdık. Bütün her şey eksiksiz bir şekilde. Yani şöyle anlatabilirim, iğneden ipliğe, tırnak makasından diş fırçasına, havlusundan seccadesine kadar her şey eksiksiz bir şekilde hazırlanmış ve odalara bırakılmış. Odalar tertemiz, hijyen birinci sınıf ve günde 3 öğün yemeğimiz kapıya kadar geliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vatanımla, ülkemle ve devletimle gurur duydum. Sağ olun, var olun. Allah devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya'da karantinaya alınan ilk köy Haberler
Trakya'da karantinaya alınan ilk köy
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak
HDP'li Mızraklı'nın neden tutuklandığı gerekçeli kararda ortaya çıktı Haberler
HDP'li Mızraklı'nın neden tutuklandığı gerekçeli kararda ortaya çıktı
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Seda Sayan Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Nisan Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de karantinadaki tır şoföründen "teşekkür" videosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 12:15:27. #1.15#
title