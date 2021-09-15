Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı - Haberler
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Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile temaslı olduğu halde partiye katılan kadına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile temaslı olduğu halde partiye katılan kadına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yaptıkları trafik denetiminde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, Hes Kodu sorgulamasında, sürücü K.T'nin durumunun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği tespit edilen sürücüye, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir apartmanda düzenlenen eğlenceye temaslı bir kadının katıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, adrese gitti.

İl Salgın Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada temaslı olduğu belirlenen 21 yaşındaki B.T, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilmesinin ardından yurda yerleştirildi.

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye 8 bin 100 lira ceza yazıldı - Haberler
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