Kırıkkale'de, insansız kara aracı fabrikası için arsa tahsisi
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Kırıkkale'de, insansız kara aracı fabrikası için arsa tahsisi

Kırıkkale'de, insansız kara aracı fabrikası için arsa tahsisiKIRIKKALE'de, Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi'nin ardından insansız kara aracının üretileceği fabrikanın da arsa tahsisi yapıldı.

Kırıkkale'de, insansız kara aracı fabrikası için arsa tahsisi
14.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:17

Kırıkkale'de, insansız kara aracı fabrikası için arsa tahsisi

KIRIKKALE'de, Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi'nin ardından insansız kara aracının üretileceği fabrikanın da arsa tahsisi yapıldı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, "Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik en büyük projelerinden bir tanesinde, biz de şehrimizin esnafını, sanayicisini bu şirkete katarak yer alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta Delice ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, "Türkiye'de ilk ve tek Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi nerede, Kırıkkale'de. Buranın özellikle insansız kara araçları, tasarım ve üretim merkezi haline getirilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığımız da çalışmalar yürütüyor. Ayrıca bir özel sektör firmamız tarafından Kırıkkale'ye F-16 ve SİHA Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kuruluyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası harekete geçti. Oda tarafından, insansız kara aracının üretileceği fabrikanın kurulumu için 'Kırıkkale Savunma Sanayi' adlı şirket kuruldu. Kurulacak fabrika için, Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi bugün yapıldı.

'İNSANSIZ KARA TAŞITI ÜRETECEĞİZ'

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırıkkale ziyaretinde müjdesini verdiği insansız kara aracı fabrikası için şirket kurduklarını, fabrika için de yer tahsisinin bugün yapıldığını belirtti. Varlı, "Şu an itibariyle arsa tahsisi yapılan yerde proje çalışmamız da devam ediyor. Makine ve silah parçası üretimi ile başlayıp, uzun vadede insansız kara taşıtı üretimini yapmayı planlıyoruz. Bu konuda hem Ar-Ge çalışmamızı, hem üretim planlama çalışmamız devam ediyor" dedi.

Kurulacak fabrikada yaklaşık 250 kişinin istihdam edileceğini belirten Varlı, şöyle konuştu: "Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik en büyük projelerinden bir tanesinde, biz de şehrimizin esnafını, sanayicisini bu şirkete katarak yer alacağız. Bu konuda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu proje tamamen Ticaret ve Sanayi Odası'nın elini taşın altına koymasıyla ortaya çıkan bir proje."

Başkan Varlı, ana hedeflerinin Kırıkkale'yi savunma sanayi üssü yapmak olduğunu, bu konuda desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Öte yandan, 2 gün önce de Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi için özel bir firmaya yer tahsisi yapılmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-

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Kırıkkale'de, insansız kara aracı fabrikası için arsa tahsisi

Kaynak: DHA

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