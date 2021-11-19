Kırıkkale'de haksız kazanç sağlayan esnaf yok - Haberler
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Kırıkkale'de haksız kazanç sağlayan esnaf yok

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Kırıkkale'de haksız kazanç sağlayan esnaf yok

Kırıkkale Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeline Haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği ile ilgili eğitim semineri verildi.

KIRIKKALE (Bültenler) - DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Belediyemiz konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine Zabıta Müdürü Koray Aslan, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner ve Zabıta personeli katıldı. Düzenlenen seminerde bir konuşma gerçekleştiren Ticaret İl Müdürü Çetiner, Kırıkkale'de tüm marketlerde fiyat artış denetimi yapıldığını ve bundan sonraki süreçte de bu denetimlerin devam ettiğini belirtti. Çetiner yaptığı açıklamanın devamında, Kırıkkale'de haksız kazanç elde etmek isteyen hiçbir esnafın olmadığını belirtti.

ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Zabıta Müdürü Koray Aslan ise, Belediye Zabıta personelinin her zaman sahada olduğunu belirterek, 'Şehrimizde alış verişin yoğun olduğu bölgelerde Zabıta personelimiz denetimlerine ve fiyat karşılaştırmalarına devam ediyor. Bu konuda Ticaret İl Müdürlüğü ile kontak halinde çalışarak, haksız kazanca asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün bu konuda da eğitim semineri düzenleyen, haksız kazanç ve fiyat etiketi konusunda neler yapılabileceğini geliştiriyoruz' dedi.

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