Vali Sezer, "Afetlere karşı tedbirleri sürekli güncel tutmamız gerek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Sezer, "Afetlere karşı tedbirleri sürekli güncel tutmamız gerek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Sezer, 'Afetlere karşı tedbirleri sürekli güncel tutmamız gerek'

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "İl Risk Azaltma Planı" çerçevesinde düzenlenen çalıştaya katıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "İl Risk Azaltma Planı" çerçevesinde düzenlenen çalıştaya katıldı.

MKE Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştay hakkında bilgi sunan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, İl Risk Azaltma Planı kapsamında, ilin risklerinin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının, teknik personel ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre öncelikli risk grupları belirlendiğini aktardı.

Anket sonucuna göre düzenlenen 'Endüstriyel Kazalar' konulu çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Sezer ise, Kırıkkale'nin stratejik öneme haiz bir il olduğunu belirterek "Daha önce ilimizde yaşanılan sıkıntıları da göz önüne alarak, bundan sonra meydana gelebilecek olaylarda nasıl hareket edeceğiz, ne tür tedbirler alacağız bunları sürekli olarak güncel tutmamız gerekir" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi ile AFAD arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde Prof. Dr. Süleyman Ersöz, Prof. Dr. Ahmet Kürşat Türker, Doç. Dr. Adnan Aktepe moderatörlüğünde gerçekleştirilecen çalıştay, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin, tesis ve kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumları ile devam etti. - KIRIKKALE

Vali Sezer, 'Afetlere karşı tedbirleri sürekli güncel tutmamız gerek'
Vali Sezer, 'Afetlere karşı tedbirleri sürekli güncel tutmamız gerek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Diego Ümit Öztürk Ünal Karaman Yılmaz Vural Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Sezer, "Afetlere karşı tedbirleri sürekli güncel tutmamız gerek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:08:19. #1.15#
title