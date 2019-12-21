Kırıkkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Kırıkkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

21.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:36
Kırıkkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

'nin ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Salih Ergül (25), ilçeye bağlı Aşağıkarakısık köyünde tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ergül'ün cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
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