Kırıkkale'de bir köyde karantina kaldırıldı - Kırıkkale'de bir köyde karantina kaldırıldı Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

- Kırıkkale'de bir köyde karantina kaldırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Delice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07/04/2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince 08.04.2020 tarihi itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilen ilçemize bağlı Büyükafşar Köyünün karantina süresi 28.04.2020 tarihi saat 00: 00 itibariyle sona ermiştir" denildi.

Şehir dışından gelen bir çiftin testlerinin pozitif çıkması sonrasında 700 nüfuslu köyün giriş ve çıkışları 8 Nisan tarihi itibariyle kapatılmıştı.

Kaynak: İHA