KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal eden 9 kişiye para cezası verildi

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve kağıt oynayan 9 kişiye 56 bin 250 lira para ceza verildi.