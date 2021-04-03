KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal eden 9 kişiye para cezası verildi
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KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal eden 9 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve kağıt oynayan 9 kişiye 56 bin 250 lira para ceza verildi.

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve kağıt oynayan 9 kişiye 56 bin 250 lira para ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, kahvehanedeki 9 kişinin okey ve kağıt oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle oyun oynayan 9 kişiye, 6 bin 250'şer liradan toplam 56 bin 250 lira para cezası uyguladı.

İş yeri hakkında da idari işlem başlatıldı.

KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal eden 9 kişiye para cezası verildi
KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal eden 9 kişiye para cezası verildi
KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal eden 9 kişiye para cezası verildi
KIRIKKALE - Kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal eden 9 kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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