KIRIKKALE'de 'alkol' satışı yapan çiğ köfteciye polis baskını

Kırıkkale'de 'alkol' satışı yapan çiğ köfteciye polis baskınıKIRIKKALE'de alkol satışı yapılan çiğ köfteci dükkanına yapılan polis baskınında iş yeri sahibi, 1 çalışan ve 2 müşteriye toplam 20 bin 250 TL ceza uygulandı.

Kırıkkale'de 'alkol' satışı yapan çiğ köfteciye polis baskını

KIRIKKALE'de alkol satışı yapılan çiğ köfteci dükkanına yapılan polis baskınında iş yeri sahibi, 1 çalışan ve 2 müşteriye toplam 20 bin 250 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Selim Özer Mahallesi Piyade Er Müslüm Erdal Caddesi'nde Yurder B.'ye ait çiğ köfteci dükkanında alkol satıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın yaptı. İş yerinde 2 kişinin alkol aldığını tespit eden ekipler, iş yeri sahibi Yurder B. ve 1 çalışanı ile 2 müşteriye 4 bin 50'şer TL, iş yerine de tam kapanma kurallarını ihlalden 4 bin 50 TL olmak üzere toplamda 20 bin 250 TL ceza uyguladı. İş yeri hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı