Kırıkkale'de açılan "Mahalle Konakları" ile kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlayacak
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Kırıkkale'de açılan "Mahalle Konakları" ile kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlayacak

16.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:24
Kırıkkale'de açılan

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen, Kırıkkale Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından açılan "Mahalle Konakları" 5 mahallede hizmet vermeye başladı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen, Kırıkkale Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından açılan "Mahalle Konakları" 5 mahallede hizmet vermeye başladı.

Vali Yunus Sezer, Kaletepe Mahallesi Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, belediyenin mükemmel bir hizmetini faaliyete geçirmenin mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herhangi bir meşgalesi olmayan kadınların buraya geldiklerini aktaran Sezer, "Hem meslek ediniyorlar hem de mesleğin dışında çeşitli eğitimler alıyorlar. El emeği, göz nuru ürünlerini yapma imkanı bulup belediyemizin oluşturacağı alanda satma imkanı da bulacaklar. Burası hem sosyalleşme hem de ekonomik olarak kadınlarımıza destek olma merkezi. Bunun gibi 5 yerimiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortak çalışma yürütülecek ve buraların sayısı artacak. Bizim gayemiz de herkes bir şekilde üretime katılsın ve sosyalleşsin, bunları pazarlayabilme imkanı bulsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da bugün güzel bir işin resmi açılışını yaptıklarını belirterek, Mahalle Konakları'nın belediye, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldığını dile getirdi.

Kadınların özellikle salgın döneminde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek buralarda bir araya geldiğini anlatan Saygılı, "Ortaya güzel bir ürün çıkardılar. Belirli kurs dönemleri var. Bu kurs dönemleri bittikten sonra kadınlar ürünlerini belediyemizin temin ettiği başka bir konağımızda satışa sunuyorlar. Oldukça verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa, İŞKUR İl Müdürü Yasin Tekin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç ve çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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