Kırıkkale Belediyesinden koronavirüs önlemleri Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlara "sosyal mesafeyi koru, hayat eve sığar" yazılı etiketler yapıştırdı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlara "sosyal mesafeyi koru, hayat eve sığar" yazılı etiketler yapıştırdı.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklara, bankamatik önlerine, marketlerin kapılarına etiketleri yapıştıran Zabıta Müdürü Koray Arslan ve ekipler, aracın hoparlörüyle vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hazırlattıkları etiketleri vatandaşların sık kullandığı alanlara yapıştırdıklarını belirtti.

Bu etiketler aracılığıyla vatandaşların dikkatini çekmeyi hedeflediklerini aktaran Saygılı, "Ayrıca zabıta ekiplerimiz İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca alışveriş merkezleri ve marketlerde en fazla olabilecek kişi sayısını belirtir etiketleri de mağaza girişlerine astık. Mümkün olduğunca birbirimizden 1-2 metre uzakta olalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım. Bu kuralları ciddiye alalım." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA