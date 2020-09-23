Kırıkhan'da pamuk hasadı başladı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 300 bin dekara ekilen pamuğun hasadına başlandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 300 bin dekara ekilen pamuğun hasadına başlandı.

İlçedeki Topboğazı mevkisinde Reşat Zortuk'un 400 dönümlük tarlasında pamuk hasadı yapıldı. Hasat çalışmalarına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay ve ova çiftçileri de katılarak, incelemelerde bulundu.

'PAMUK ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR ÜRÜN'AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, pamuğun Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin pamuk üretiminde dünyada 8'inci sırada, tüketiminde ise 4'üncü sırada olduğunu belirten Yaman, "Bu demek oluyor ki biz pamuk ithal ediyoruz. Amik Ovası çiftçilerinin Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye selamlarını gönderiyoruz. Böylesine stratejik bir ürüne bakanımızdan daha fazla destek bekliyoruz. Hem Türk tekstili, Türkiye'deki hayvancılık sektörü ve yem endüstrisi hem de günlük hayatta kullanım bakımından pamuk çok önemli ve değerli bir ürün. Katma değeri en yüksek ürünlerden bir tanesi" dedi.GEÇEN YIL 184 MİLYON TL DESTEK ÖDENDİİl Tarım Müdürü Ergün Çolakoğlu ise bu yıl pamuk hasadında verimin iyi olduğunu dile getirdi. Elyaf ve çiğit kalitesinin çok yüksek olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Geçen yıl pamuk üretimi yapılan alanlarımızda 6 bin 159 çiftçimize 184 milyon liralık bir destek ödemesi yapıldı. Bu yıl henüz tebliğimiz yayımlanmadı. İnşallah tebliğ yayımlandığında çiftçimizi memnun edecek bir desteklemenin olacağını düşünüyoruz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay da dolar kurunun yükselmesi nedeniyle bu yıl pamuk fiyatlarının da yükselmesini beklediklerini kaydetti. Çiftçi Reşat Zortuk ise verimin geçen yıla oranla daha iyi olduğunu aktararak, açıklanacak destek primlerini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK