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Kırık Hayatlar bitti mi? Kırık Hayatlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

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Kırık Hayatlar bitti mi? Kırık Hayatlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin gündüz kuşağı programları arasında yer alan Kırık Hayatlar, yayın akışında yer almadı. Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı, yapımını Nöbetçi Yapım'ın, yapımcılığını ise Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği ''Kırık Hayatlar'', hafta içi her gün Kanal D ekranlarına geliyor. Kırık Hayatlar bitti mi? Peki Kırık Hayatlar dizisi bitti mi, final mi yaptı? Kırık Hayatlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kırık Hayatlar bitti mi? sorusunun yanıtı merak edildi. Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı Kırık Hayatlar, Kanal D'nin yayın akışında yer almadı. Peki Kırık Hayatlar dizisi bitti mi, final mi yaptı? Kırık Hayatlar 23. bölüm ne zaman? Kırık Hayatlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyan Kırık Hayatlar dizisi, ekranlara kısa bir ara verdi. Sevilen dizi Kırık Hayatlar, KanalD yayın akışında yer almadı. 23. bölümü bugün yayınlanmayacak.

Kırık Hayatlar bitti mi? Kırık Hayatlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin sevilen dizisi Kırık Hayatlar'ın 23. bölümü, 27 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek.

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyan Kırık Hayatlar dizisi, ekranlara bir süreliğine ara verdi.

Sevilen dizi Kırık Hayatlar'ın 23. bölümü bugün yayınlanmayacak. Kırık Hayatlar'ın yayın saatinde, sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği ''Gelinim Mutfakta'' yayınlanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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